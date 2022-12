В ноябре 2022 года пользователи соцсетей сообщали, что украинские болельщики, приехавшие на мировое первенство в Катар, занялись вандализмом — в частности, написали Sieg Heil на одном из баннеров. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" разобрались, насколько достоверны такие публикации.

22 ноября телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале (1,37 млн подписчиков на момент написания этого разбора) сообщил: "Пьяные украинские футбольные фанаты пририсовали символу ЧМ в Катаре Лаибу усики Гитлера и написали "Зиг хайль"", за это нарушителей якобы задержала полиция. В тот же день аналогичные публикации появились примерно в 300 других каналах на той же платформе. Среди крупнейших: "Прямой эфир" (3,55 млн подписчиков), "Жесть дня" (1,58 млн), "Миротворец" (852 000), "КД 18+" (740 000), "Срочные новости" (714 000), "Что творится?" (709 000), "КБ" (618 000), "Срочная новость!" (527 000), "ДНР 🅉 Info 🇷🇺" (402 000), "Осташко! Важное" (340 000) и Putin TG Team (313 000). Также новостью поделились СМИ (РИА "ФАН", Ura.ru и "Царьград") и пользователи Facebook, Twitter, "ВКонтакте" и YouTube.

При этом ни на сайте, ни на YouTube-канале, ни в соцсетях телеканала нам не удалось найти вирусный ролик. Зато 24 ноября телеканал Al Jazeera опубликовал в Twitter заявление, в котором отверг причастность к сообщениям об украинских болельщиках в Катаре. "Видео, о котором идет речь, полностью сфабриковано, и Al Jazeera никогда не размещал какие-либо новости об этом инциденте", — утверждает телеканал. Схожие ответы получили и наши коллеги из бельгийского Knack, французского AFP, немецких Correctiv и dpa.

В тот же день, 24 ноября, Al Jazeera опубликовал на своем сайте разбор ролика, объясняющий, почему к его созданию телеканал не имеет никакого отношения. В тексте приводятся, в частности, такие аргументы:

Эти и другие грамматические, стилистические и прочие ошибки не соответствуют редакционным стандартам телеканала, утверждается в заявлении Al Jazeera.

Сам ролик можно условно разбить на семь смысловых фрагментов. Три из них (0:01–0:06, 0:22–0:26 и 0:26–0:30) представляют собой видео с общими планами, снятыми в Катаре во время проведения чемпионата мира по футболу, еще один (0:41–0:47) — закрывающую заставку телеканала Al Jazeera. Смысловыми можно считать оставшиеся фрагменты: фотографию украинских болельщиков (0:07–0:12), фотографию испорченного баннера (0:12–0:21) и фотографии полицейских, задерживающих нарушителей (0:30–0:41). Поскольку именно на них опираются авторы ролика, говоря о преступлении, якобы совершенном украинцами, разберем эти эпизоды.

Начнем с фотографии болельщиков. Она не имеет никакого отношения к чемпионату в Катаре (что неудивительно, поскольку в начале июля сборная Украины проиграла команде Уэльса в стыковом матче, да и подавляющему большинству мужчин выезд из страны сейчас запрещен). Снимок, использованный в якобы репортаже Al Jazeera, мы обнаружили в фотобанке Getty Images. "Болельщики сборной Украины празднуют после финала чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет между Украиной и Республикой Корея на стадионе в Лодзи (Польша) 15 июня 2019 года", — гласит подпись фотографа.

Фото: скриншот Getty Images

Что касается самой фотографии граффити на баннере с маскотом чемпионата мира в Катаре, то ее проанализировали наши коллеги из бельгийского издания Knack. Они подчеркивают, что испорченный баннер появляется не на видео, а на "скользящей" фотографии, при этом, отмечает Knack, статичные снимки подделать проще. Проанализировав фотографию с помощью сервисов, позволяющих выявить следы монтажа, фактчекеры пришли к выводу, что "часть фотографии с надписью Sieg Heil могла быть изменена, она сжата с другим качеством, чем остальной снимок". Более того, нам не удалось найти ни одного другого изображения подобного "творчества", которым поделились бы местные СМИ или кто-то из десятков тысяч фанатов, приехавших в Катар (хотя в видео говорится, что украинцы успели повредить более десяти (!) таких баннеров).

Фото: Knack

Наконец, фотографии якобы катарских полицейских, которые задерживают якобы украинских болельщиков, были сделаны задолго до чемпионата мира по футболу 2022 года. Наши коллеги из фактчекингового подразделения агентства AFP выяснили, что эти снимки — скриншоты из репортажа Al Rayyan, другого международного катарского телеканала. Ролик, посвященный работе правоохранительных органов в этой ближневосточной стране, был опубликован еще в сентябре 2013 года. Более того, в 2020-м министерство внутренних дел Катара сообщало, что форму местных полицейских изменили и теперь она выглядит совсем иначе, чем на вирусном видео, якобы запечатлевшем события ноября 2022 года. Иначе выглядели и сотрудники службы безопасности, работавшие на турнире.

Special uniforms are designed for Public Transport Security, Airport Security, Traffic Patrol, and Stadium Security Department as well as for female police officers.#MoIQatar pic.twitter.com/fA8bwUOpRj