В январе 2023 года российские СМИ сообщили, что украинские депутаты запретили жителям страны называть зайца русаком. В качестве доказательства приводился фрагмент эфира на местном телеканале. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" разобрались, насколько достоверны эти сообщения.

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В середине января 2023 года по Сети разошлась 22-секундная видеозапись, автор которой снимал телевизор, показывавший сюжет украинского телеканала об обороне Донецкого аэропорта в 2014–2015 годах. На отметке 0:08 на бегущей строке в нижней части экрана видна следующая новость: ""Серого зайца" запретят называть "зайцем-русаком" — Верховная рада Украины" (перевод с украинского языка). В правом верхнем углу экрана, на котором шла трансляция, заметен логотип "1+1".



На сайте газеты "Комсомольская правда" заметка об этом вышла 17 января под заголовком "На Украине запретят зайцев-русаков", при этом в тексте отмечено: "Официальных подтверждений этой новости пока не было, но, согласитесь, она как нельзя лучше ложится во всю логику действий в незалежной". Заголовки "На Украине запретили называть зайца русаком" на сайтах телеканалов "ТВ Центр" и "Царьград" подразумевают, что решение Верховной рады уже вступило в силу. Новость о запрете называть зайца русаком встречается и на других новостных сайтах.

В Telegram посты с вирусным видео размещены в каналах телеведущих Владимира Соловьева (270 000 просмотров на момент написания этого разбора), Руслана Осташко (113 000) и Оскара Кучеры (114 000), изданий "Украина.ру" (89 000) и "ТВ Центр" (12 000), а также "Топор Live" (2 200 000), "Прямой эфир" (640 000), "КБ" (237 000), "СМИ Россия не Москва" (210 000), "Скотт Риттер в Telegram" (183 000), Voblya (162 000), "Шейх Тамир" (160 000), "Юрий Подоляка" (132 000), "Zergulio 🇷🇺" (120 000), "Дядя Слава" (107 000), "Что произошло?" (100 000) и других. При этом в некоторых постах есть уточнение, что эта новость — "не Панорама (популярный сайт с сатирическими новостями — прим. Delfi) и не анекдот". Публикации о необычном запрете встречаются в пабликах во "ВКонтакте", в Twitter, на YouTube и "Пикабу", в "Дзене" и LiveJournal.

Начнем с того, что на сайтах украинских СМИ мы не смогли найти ни одной новостной заметки о том, что парламент Украины проголосовал за подобный запрет о названии ушастого животного. Более того, на официальном сайте Верховной рады, как и в ее официальном фейсбуке и твиттере, нет никаких упоминаний запретов, связанных с зайцами-русаками.

Во всех обнаруженных нами публикациях используется одна и та же видеозапись, где запечатлен телевизор, на котором идет трансляция новостной передачи. На некоторых ресурсах отмечают, что это был эфир "на основном телевизионном канале страны" ("1+1" действительно регулярно занимает первое место в рейтинге самых популярных телеканалов Украины). Кажется маловероятным, что в таком случае лишь один пользователь сумел записать и выложить момент с упоминанием запрета на бегущей строке.

Кроме того, мы не смогли найти и официальную запись эфира с подобной бегущей строкой. Программа, фрагмент которой завирусился в Сети, транслировалась на канале "1+1 Марафон" в рамках телемарафона "Единые новости". Этот эфир состоялся 16 января 2023 года, его 8-часовую запись мы нашли в официальном фейсбуке программы "Телевизионная служба новостей" (ТСН). На отметке 6:01:52 началась новостная передача парламентского телеканала "Рада", занимающегося освещением хода пленарных заседаний, деятельности парламентских фракций и депутатских групп, а также заседаний комитетов Верховной рады, где рассматриваются законопроекты и анализируется выполнение принятых законов. На записи сюжет о боях за Донецкий аэропорт начинается на отметке 6:18:55, однако фраза о запрете называть серого зайца русаком на бегущей строке отсутствует.

Примечательно, что в официальном сообществе сатирического информационного агентства "Панорама" во "ВКонтакте" еще 19 декабря 2022 года выходил юмористический пост о том, что в Украине собираются переименовать зайца-русака. Это издание публикует полностью выдуманные новости, о чем прямо предупреждает: "Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями". При этом ни на сайте, ни в соцсетях "Панорамы" нет как записей о запрете Рады, так и вирусного видео, поэтому исключено, что издание стало их первоисточником. Хотя ранее шутки "Панорамы" неоднократно принимались за реальные новости, а после расходились по Сети.

Установить первоисточник, с которого началась волна сообщений о вымышленном запрете, "Проверено" не удалось. Самая ранняя публикация, которую мы сумели найти, появилась 16 января 2023 года в 17:27 по московскому времени в Telegram-канале "Очевидец | Донецк | Луганск" (4000 просмотров). Во "ВКонтакте" наиболее ранний пост появился в тот же день в 18:00 в паблике "Я очевидец Донецк" (10 000), при этом само видео загружено на сервер соцсети в 16:56. У обоих этих ресурсов одни и те же авторы.

Кстати, в фейсбуке ТСН видео с записью эфира загружено 16 января в 7:01, то есть еще до появления в Сети самых ранних публикаций с вирусным роликом. Поэтому ситуация, при которой запись трансляции исправили уже после того, как на ошибку в бегущей строке обратили внимание СМИ, а затем выложили отредактированную версию, исключена.

Таким образом, основываясь на всех приведенных выше аргументах, мы можем с уверенностью сказать, что запись эфира с бегущей строкой о запрете в Украине называть серого зайца русаком сфальсифицирована, а сам запрет — выдуман.

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