Правительство ДНР отправили в отставку

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин отправил в отставку правительство во главе с премьером Александром Ананченко. Об этом пишет Meduza со ссылкой на агентство ТАСС.

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До формирования нового кабинета министров правительство продолжит выполнять свои функции, отмечается в соответствующем указе.

Пушилин в своем телеграм-канале поблагодарил Ананченко за работу и отметил, что внес в Народный совет ДНР новую кандидатуру на пост премьера, однако не назвал фамилию кандидата.

Причин отставки правительства Пушилин не уточнил.

Ананченко возглавлял правительство ДНР с октября 2018 года.

На фоне войны в Украине в ДНР вновь заговорили о необходимости проведения референдума о присоединении к России — в частности, такую точку зрения 7 июня высказывал председатель парламента ДНР Владимир Бидевка. Также о присоединении к РФ говорят представители "новых администраций" оккупированных Херсонской и Запорожской областей.