Правительство Эстонии разрешит с 3 мая открыть музеи, террасы и магазины
Foto: Pixabay

Правительство Эстонии решило в два этапа смягчить ограничения на занятий спортом, а с 3 мая разрешено открыть музеи и выставки.

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила на пресс-конференции во вторник, что с 26 апреля можно будет заниматься на улице спортом и занятиями по интересам в группах до 10 человек. В помещениях тренировки смогут возобновиться 3 мая с соблюдением правила 2+2. Тренировки в группах не разрешены.

По словам Каллас, сохранятся ограничения для публичных мероприятий в помещениях. Театры, концертные залы, кинотеатры, спа-комплексы и сауны будут по-прежнему закрыты.

В то же время с 3 мая можно будет посещать музеи и выставки, проводить богослужения с соблюдением правил 2+2 и 25-процентной заполняемости.

Также правительство Эстонии решило разрешить ресторанам и кафе с 3 мая открыть наружные террасы, в помещении разрешена только продажа еды на вынос. Террасы могут быть открыты до 21 часа, за одним столом может находиться до 10 человек. Должны соблюдаться требования заполняемости.

Правительство также постановило, что 3 мая в Эстонии смогут вновь открыться магазины. Магазины должны соблюдать правило 2+2 и правило 25-процентной заполняемости.

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