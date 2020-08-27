Правительство Эстонии утвердило санкции против ответственных за события в Республике Беларусь
Foto: DELFI.ee

Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло представленное министром иностранных дел постановление, которым на основании закона о международных санкциях вводится запрет на въезд в Эстонию для тех лиц, в отношении которых есть основания считать, что они отвечают за фальсификацию выборов президента Республики Беларусь, связанное с этим насилие и нарушение прав человека или же способствовали этому. Об этом сообщает портал Err.ee.

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"Народ Республики Беларусь имеет право сам свободно выбирать свое будущее, он ясно выразил волю к демократическим переменам. Единственная возможность для этого — действительно свободные и независимые выборы, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — Цель введенных Эстонией фокусных санкций — осудить фальсификацию результатов выборов и насилие против мирных демонстрантов и обеспечить, чтобы ответственные за это лица не могли въехать в Эстонию".

В соответствии с позицией по поводу политики ЕС в отношении Республики Беларусь, одобренной правительством на заседании 18 августа 2020 и поддержанной комиссиями Рийгикогу по иностранным делам и делам Европейского союза на совместном заседании 19 августа 2020 года, Эстония не признает результаты прошедших в Белоруссии 9 августа президентских выборов, поскольку выборы не были ни свободными, ни честными.

Санкции вводятся координированно с Латвией и Литвой. К введению санкций сейчас готовится и Европейский союз.

Постановление правительства вступит в силу в общем порядке. После этого список конкретных лиц свои приказом утвердит министр иностранных дел.

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