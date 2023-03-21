Правительство Франции устояло после двух вотумов о доверии из-за повышения пенсионного возраста

Французский парламент в понедельник с минимальным перевесом отклонил оба вотума о недоверии правительству страны во главе с премьер-министром Элизабет Борн. Депутаты от оппозиционных партий запустили процедуру после того, как президент Эммануэль Макрон на прошлой неделе решил принять спорный закон о пенсиях без голосования в нижней палате парламента.

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Первый вотум, выдвинутый небольшой группой центристов из фракции Liot, не добрал поддержки всего девяти депутатов до требуемого большинства в 287 голосов.

Против второго вотума, инициированного ультаправой партией Марин Ле Пен, выступили большинство членов парламента. За это предложение высказались лишь 94 из 577 депутатов.

Отклонение парламентом вотумов недоверия означает, что теперь закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет вступает в силу.

Голосование прошло на фоне продолжающихся по всей стране массовых протестов. Во многих городах демонстранты в выходные перекрывали дороги, а в Париже демонстрации переросли в беспорядки: протестующие принялись поджигать мусор, и полиция применила слезоточивый газ.

Французские активисты уже около полутора месяцев выходят на демонстрации против предложения увеличить пенсионный возраст — ключевой реформы для президента Эммануэля Макрона, крайне непопулярной в стране. Макрон настаивает, что без этих изменений пенсионная система не сможет оставаться на плаву из-за старения населения.

В четверг недовольство усилилось из-за того, что президент Макрон решил перестраховаться и попросил премьер-министра Элизабет Борн принять закон без голосования, воспользовавшись особым правом, прописанным во французской конституции.

Ранее в тот же день в поддержку закона проголосовал Сенат, верхняя палата парламента Франции. Но вместо голосования в нижней палате — Национальной ассамблее, премьер-министр Борн объявила, что задействует параграф 3 статьи 49 Конституции, и закон принимается автоматически.

"Мы не можем играть в рулетку о будущем пенсионной системы, эта реформа необходима", — заявила в парламенте премьер-министр Борн.

Вынести правительству вотум недоверия — это единственный способ остановить социальный и политический хаос в стране, заявил депутат-ветеран Национальной ассамблеи Шарль де Курсон, один из авторов первого вотума о доверии, выдвинутого группой центристов из разных партий.

Второй вотум инициировала партия Национального объединения Марин Ле Пен.

Большинство аналитиков предсказывали, что парламент проголосует против объявления недоверия правительству.

Для победы авторам инициативы потребовалось бы заручиться поддержкой абсолютного большинства, то есть минимум 287 депутатов парламента, включая многих представителей правоцентристской партии "Республиканцы". Но лидер этой партии Эрик Киотти призвал своих депутатов голосовать против.

По словам Киотти, использование параграфа 3 статьи 49 Конституции стало результатом многих лет политических провалов. Но при этом он подчеркнул, что не считает вотум недоверия решением проблемы.

В случае выражения парламентом недоверия правительству у президента Макрона было бы два пути: либо отправить в отставку весь кабинет вместе с премьер-министром, либо распустить Национальную ассамблею и объявить внеочередные всеобщие выборы, хотя этот вариант аналитики называли маловероятным.

Предвыборное обещание Макрона

Согласно резонансной реформе, возраст выхода на пенсию во Франции должен увеличиться с 62 до 64 лет, а необходимый для этого стаж работы — с 41,5 до 43 лет.

Этот закон крайне важен для Макрона. Его предвыборная кампания в прошлом году была основана на обещании сделать экономику страны более конкурентоспособной в мире, включая заявления о том, что Франция "должна больше работать".

Победив на выборах в июне 2022 года без существенного перевеса, партия Макрона не набрала большинства голосов в парламенте, и сейчас президент возглавляет центристское правительство меньшинства. Его авторитет в стране висит на волоске, и неудача в парламенте стала бы для Макрона сильнейшим политическим ударом.

При этом пенсионная реформа крайне непопулярна среди жителей страны. По опросам общественного мнения, с ней категорически не согласны около двух третей французов.

За последние полтора месяца во Франции прошла волна забастовок госслужащих, работников транспорта, нефтяников, учителей и сотрудников портов.

Наиболее массовые протесты прошли 7 марта, когда на улицы французских городов, как крупных так и небольших, вышло около 1,3 млн человек.

А из-за продолжающейся забастовки мусорщиков в Париже на улицах столицы скопились груды неубранных черных мешков, источающих зловоние и привлекающих крыс.

Нынешний возраст выхода на пенсию во Франции в 62 года — самый низкий в Западной Европе.

Даже будучи поднятым до 64 лет, он все равно останется одним из самых низких на континенте. Для сравнения — пенсионный возраст в Италии и Германии составляет 67 лет, в Великобритании — 66, в Испании — 65.