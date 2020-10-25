Правительство Испании одобрило режим повышенной готовности, предусматривающий введение комендантского часа
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Режим повышенной готовности введен по решению правительства на всей территории Испании в качестве меры противодействия распространению коронавируса, сообщает "Интерфакс".

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Первоначально мера будет действовать на протяжении 15 дней, однако, если парламент страны поддержит предложение правительства, то этот режим может быть продлен на полгода.

Режимом чрезвычайного положения, в частности, предусмотрен комендантский час с 23:00 до 06:00 местного времени, вводятся ограничения на социальные контакты, на местном уровне может быть ограничено передвижение. Кроме того, местные власти имеют право регулировать сроки действия комендантского часа.

"Правительство только что объявило о введении режима повышенной готовности на территории всей страны, который вступает в силу вечером", — заявил премьер Испании Педро Санчес в обращении к народу.

Запрет на любые передвижения в стране будет действовать с 23:00 до 6:00 вплоть до 9 мая. Исключение пока предусмотрено для Канарских островов — это необходимо для поддержки туристической отрасли, да и показатели заболеваемости COVID-19 в этом регионе Испании не столь масштабны, как в других районах страны.

Другие регионы страны смогут корректировать ограничительные меры по своему усмотрению. Автономии Испании также могут закрыть свои территории на въезд и выезд.

Теперь эти меры должен одобрить парламент. По Конституции Испании режим повышенной готовности может действовать в стране максимум 15 дней. Парламент может в виде исключения одобрить предложение о более долгосрочных мерах.

Режим чрезвычайного положения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации объявляют в Испании уже во второй раз за нынешний год. В первый раз он был введен 14 марта, однако тогда действовали более жесткие меры.С начала эпидемии COVID-19 в Испании выявлено более 1,1 млн случаев заражения, почти 35 тыс. пациентов скончались.

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