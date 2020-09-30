Правительство Литвы изменило правила въезда в страну

Правительство Литвы в среду решило изменить действовавшее постановление о чрезвычайном положении и облегчило порядок въезда в страну для высококвалифицированных специалистов, преподавателей, исследователей. Также отказались от требования предъявлять отрицательный анализ теста на коронавирус, сданного не позже чем за 72 часа до въезда.

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В проекте постановления сказано, что цель изменения условий — "создание предпосылок для въезда высококвалифицированных специалистов, преподавателей, исследователей".

"Их заявки на получение временного вида на жительство принимают дистанционно, после принятия положительного решения надо представить оригиналы документов и биометрические данные", — сказано в проекте постановления.

Предлагают также отказаться от требования предъявлять отрицательный анализ теста на коронавирус, сданного не позже чем за 72 часа до въезда — этот порядок распространялся на въезжающих в Литву иностранцев.

"Такое предложение сделано потому, что на практике существует проблема надежности/фальсификации этих тестов, поэтому возникает вопрос эффективности этой меры. Это изменение актуально и в контексте помощи Беларуси — тест надо сдавать и приезжающим из Беларуси, а там сейчас его сдать нелегко (очередь на несколько недель вперед), поэтому такое требование создает препятствие на пути у белорусов, которые хотели бы воспользоваться облегченным режимом въезда.

Кроме того, после того как изменились правила изоляции, требование сдать тест лишилось смысла, поскольку тестирование связано с исключениями в порядке изоляции или сокращением срока изоляции (в этих случаях обязательно сдавать тест). Другие актуальные аспекты тестирования будут урегулированы в правилах изоляции", — сказано в документе.

Министр внутренних дел Рита Тамашунене заверила, что приезжающих в Литву по гуманитарному коридору информируют о необходимости сдавать тест на коронавирус. "Пограничная служба заботится о тестировании приехавших и обратившихся с просьбой о предоставлении политического убежища", — сказала министр.

Министерство науки, образования и спорта предлагало ввести удаленное неформальное обучение детей и взрослых, обучение в профтехучилищах, вузах и части школ. Однако, по мнению Минздрава, ныне действующие законодательные акты позволяют регулировать эту сферу приказами. Поэтому это предложение на повестку дня не выносили.