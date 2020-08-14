Правительство Литвы намерено отменить запрет на въезд иностранцев из стран ЕС
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Литовское правительство намерено отозвать запрет на въезд в Литву иностранцев из стран Евросоюза (ЕС) из-за угрозы коронавируса, показывает обнародованный проект правительственного постановления.

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Согласно нынешнему порядку, из пораженных коронавирусом стран в Литву могут приехать только граждане Литвы, а иностранцам въезд запрещен.

Если кабмин в понедельник одобрит разработанное МВД предложение, то жители стран ЕС смогут приезжать в Литву без ограничений, однако на них будет распространяться требования самоизоляции.

Новый порядок также будет распространяться на несколько не входящих в ЕС стран, включая Соединенное Королевство, Швейцарию, Норвегию и Исландию.

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LETA

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LETA
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