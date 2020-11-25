Правительство Литвы продлило карантин до 17 декабря
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Уходящее правительство Литвы 25 ноября продлило карантин до 24:00 ч. 17 декабря и одобрило некоторые послабления.

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Карантин продлевают из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране. Хотя ситуация не улучшается, уже видны положительные признаки – количество новых случаев каждую неделю не удваивается, как это было до карантина.

"По прежнему растет смертность от Covid–19, если в октябре скончались – 124 asmenys, то в ноябре (до 20 числа) – 160 человек", – сказано в документе.

Правительство одобрило следующие изменения: будет разрешено посещение музеев, экскурсий (группами не более 2 человек (или членами одной семьи), при этом на одного человека полагается площадь не менее 10 м2 и дистанция должна быть не меньше 2 м). Этот порядок вступит в силу с 10 декабря. Это неокончательная дата, еще еще могут пересмотреть в зависимости от ситуации.

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