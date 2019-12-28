Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с "Газпромом"

Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с "Газпромом" об урегулировании взаимных претензий. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале украинского правительства.

Накануне "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд, которые украинской стороне присудил Стокгольмский арбитраж. Тогда арбитраж обязал "Газпром" выплатить компенсации за недопоставленный объем транзитного газа.

Переговоры об урегулировании взаимных претензий "Газпром" и "Нафтогаз" вели в Минске и Берлине. Предварительной договоренности стороны достигли 21 декабря. По соглашению "Нафтогаз" отзывает иски к "Газпрому" и заключает мировое соглашение по спору в суде Женевы. Одновременно Москва и Киев договорились заключить договор на транзит газа в Европу сроком на пять лет.

Тариф на прокачку газа стороны не раскрыли, по словам российского вице-премьера Дмитрия Козака, ставка тарифа является "коммерческой тайной". Вместе с тем, по оценке Минэнерго Украины, в целом сделка с "Газпромом" принесет бюджету порядка $18 млрд за пять лет, считая вместе с выплаченными $2,9 млрд. Глава российского Минэнерго Александр Новак называл решение компромиссным. Российский вице-премьер Дмитрий Козак назвал убытки "Газпрома" "каплей в море" по сравнению с потенциальными рисками России в вопросе транзита газа через Украину.