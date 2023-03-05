Правительство Украины передало государству собственность Януковича в Крыму и Донецке

Правительство Украины на этой неделе передало Фонду государственного имущества в управление конфискованную собственность бежавшего в 2014 году президента Виктора Януковича, и в списке переданного имущества оказались несколько объектов недвижимости в неподконтрольных сейчас Украине Крыму и Донецке.

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Как сообщило в воскресенье агентство Укринформ, решение о передаче имущества правительство приняло в пятницу, 3 марта.

Пресс-служба Фонда госимущества написала, что фонду переданы, в частности, три здания, жилой дом и два земельных участка в Донецке и нежилые здания в Ялте.

Большая часть конфискованного имущества, впрочем, находится в руках украинских властей. Это, согласно пресс-релизу фонда, Центр отдыха и здоровья, гостинично-ресторанный комплекс, два жилых дома площадью 825,8 и 619,6 кв. м под Киевом и акции двух фирм, "Танталит" и «Дом Лесника». Кроме того, у беглого президента были конфискованы катер марки "Бриг" и две машины, Toyota Sienna и Toyota Land Cruiser 100.