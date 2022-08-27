Правительство Украины разрешило морякам выезжать за границу по согласованию с военными

Украинские моряки смогут выезжать за границу по согласованию с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет портал Meduza.io.

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Выезжать смогут члены экипажей, которые продолжают работать на судах, а также студенты и курсанты, которым нужно пройти практическую подготовку на судах.

Украина — один из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков. В мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев. Такое решение позволит обеспечить работой тысячи моряков и увеличить поступления в бюджет.

Украинские моряки лишились возможности выходить в море в результате запрета на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Исключений для них, в отличие от водителей грузовиков, сделано не было. Моряки обращались к властям Украины с петицией с просьбой разрешить выезд.