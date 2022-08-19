Японские налоговики, обеспокоенные падением государственных доходов от акциза на алкоголь (в пересчете на евро — на 800 млн в 2020 году) решили обратиться за помощью к местным жителям. Миндзрав страны не возражает против этого конкурса, но надеется, что в рамках кампании людям напомнят о необходимости выпивать не больше "подобающего количества алкоголя".

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Власти Японии объявили о начале общенационального конкурса идей, которые помогут вернуть алкоголю популярность среди японцев. Как пишет The Guardian, из-за пандемии и изменения образа жизни у молодого поколения потребление спиртного в Стране восходящего солнца существенно снизилось.

По данным Национального налогового агентства (НТА), в 1995 году на одного японца приходилось 100 литров выпитого за год алкоголя, а в 2020-м этот показатель сократился на четверть. Особенно резко снизилось потребление пива: объем продаж в позапрошлом году уменьшился на 20% и составил менее 1,8 млрд литров.

Тенденция отражается и на государственном бюджете: в 1980 году акцизы и прочие налоги на спиртные напитки составляли 5% доходов, в 2011-м — 3%, а в 2020-м — уже 1,7%. В абсолютных числах в позапрошлом году поступления упали на 110 млрд иен (около 800 млн евро) по сравнению с 2019-м — падение стало крупнейшим за 31 год.

"Поскольку во время кризиса Covid-19 работа на дому стала более популярной, многие люди, вероятно, задались вопросом, нужно ли им продолжать пить с коллегами, чтобы углубить общение и расширить коммуникацию", — заявил представитель НТА изданию The Japan Times. Он также добавил, что "если "новая нормальность" укоренится, это станет дополнительным препятствием для налоговых поступлений".

В конкурсе, организованном НТА, могут участвовать японцы в возрасте от 20 до 39 лет. Им предлагают придумать, как изменить дизайн и маркетинг спиртных напитков, а также выдвинуть идеи по популяризации выпивания спиртных напитков дома вместо бара или ресторана. Итоги конкурса подведут в ноябре, японская налоговая служба обещает поддержать реализацию идей победителей.

Министерство здравоохранения Японии выразило надежду, что конкурс, несмотря на свои цели, станет еще одним напоминанием о необходимости ответственного потребления алкоголя.