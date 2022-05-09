Предложивший присоединиться к России президент Южной Осетии проиграл выборы
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Южной Осетии, чью независимость от Грузии признают только несколько государств мира, 8 мая прошло повторное голосование на президентских выборах. Действующий глава республики Анатолий Бибилов признал свое поражение лидеру оппозиции — Алану Гаглоеву. Об этом со ссылкой на местное агентство "Рес" сообщает портал "Радио Свобода".

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Бибилов перед выборами предложил провести референдум о присоединении республики к России. Его оппонент представляет партию, выступающую за независимость Южной Осетии. По итогам подсчета 18 процентов голосов Гаглоев набрал 59,2 процента голосов. Бибилов — 37 процентов, явка составила 68,2 процента избирателей.

В первом туре президентских выборов в апреле Бибилов победил с результатом 47,9 процента голосов против 38,5. Однако Гаглоева поддержали остальные участники выборов. Победитель определится простым большинством голосов. Глава республики избирается сроком на пять лет.

Грузия не признает выборы в Южной Осетии, сообщил МИД страны в апреле. Тбилиси назвало голосование "незаконным актом Российской Федерации против суверенитета и территориальной целостности страны".

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