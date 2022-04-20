Представитель бундесвера отверг поставку тяжелого вооружения Киеву

В ходе дебатов о военной поддержке Украины заместитель генерального инспектора бундесвера Маркус Лаубенталь отверг возможность поставки тяжелого вооружения Киеву. Интервью с Лаубенталем вышло в среду, 20 апреля, в эфире Morgenmagazin на канале ZDF.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Чтобы поддерживать военную мощь, а также проводить обучение, нам нужны системы вооружений", - отметил Лаубенталь.

По его словам, германская боевая машина пехоты (БМП) Marder, в частности, необходима для выполнения различных обязательств в составе формирований Североатлантического альянса. Если Marder будут направлены Киеву, "у бундесвера не останется ничего для Сил быстрого реагирования НАТО, если потребуется поддержка", заявил Маркус Лаубенталь.

"Обучение использованию Marder - вопрос нескольких недель"

Более того, по мнению заместителя генинспектора, при подобном сценарии у Берлина не будет возможности участвовать в боевой группе в Словакии и реагировать на непредвиденные ситуации. "В конце концов, это значительно ослабит обороноспособность", - считает он.

Кроме того, хотя срок обучения использованию Marder можно сократить, "это все равно вопрос нескольких недель", уверен Лаубенталь. Наконец, БМП необходимо подготовить к задействованию, на что также требуется время, полагает замгенинспектора.

Маркус Лаубенталь придерживается мнения, что с учетом состояния бундесвера для его функционирования требуются дополнительные средства. Они могут быть направлены на покрытие материальных пробелов в технике, уверен он.

Посол Украины раскритиковал позицию канцлера ФРГ

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее раскритиковал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) о дальнейших поставках вооружений Киеву как недостаточное, передало агентство dpa. В интервью этому информагентству дипломат заявил, что высказывания главы германского правительства были встречены в Киеве с "большим разочарованием и горечью". Как он отметил, с одной стороны, готовность Германии выделить дополнительное финансирование на вооружения можно только приветствовать. С другой, - по словам Мельника, вопросов по-прежнему гораздо больше, чем ответов.