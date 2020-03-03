Представитель правительства Литвы рассказал, как лечат от коронавируса жительницу Шяуляй

Советник премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса Скирмантас Малинаускас 3 марта в передаче "Утро на Delfi" сказал, что по его мнению, страсти вокруг коронавируса стихают. Общество получает достаточно информации, люди меньше паникуют.

"Можно сказать, что ситуация устаканивается, больше всего запросов было после первого случая, сейчас накал снизился", – сказал Малинаускас.

Он заметил, что группа по информированию общества даже получила замечание о том, что информации слишком много. "Но такой и была идея – абсолютная прозрачность", – сказал он. Малинаускас информировал, что с понедельника военные работают в аэропортах и в Клайпедском порту. Используют те же средства: тепловизоры и анкеты, которые должны заполнить вернувшиеся из очагов болезни люди.

Малинаускас также сказал, что у 4 из 5 носителей могут быть лишь легкие симптомы, а может не быть никаких. Женщина из Шяуляй, у которой диагностировали коронавирус, чувствовала лишь легкие симптомы, лекарства ей не давали. "Есть такие незначительные симптомы как насморк, врачи не спешат назначать лекарства, поскольку неясно, какой будет реакция. Мы должны дождаться, когда вирус будет побежден. Сейчас рекомендация такая – сделают 2 анализа, если они будут отрицательными, то ее выпишут", – сказал он.

По словам Малинаускаса, женщине никакие лекарства не дают. "Нет, никакое лечение не применяется. (…) Ее держат в инфекционной больнице, чтобы защитить других от заражения. Пока назначено лишь симптоматическое лечение", – сказал он. Советник премьера сказал, что мощностей для проведения всех исследований достаточно.

"Проблема одна – доставка пробы, но, насколько я знаю, договорились с курьерской службой, они охотно за это взялись", – сказал Малинаускас о доставке проб в лабораторию. По последним данным Минздрава, в Литве под наблюдением находится 4791 человек. "Да, это люди, которые заполнили анкеты. Иногда люди возмущаются, что с ними не связываются или наоборот связываются по несколько раз. Но главное - при появлении симптомов такая анкета играет важную роль, видно, что человек входит в группу риска", – сказал Малинаускас.

По его словам, количество наблюдаемых должно сокращаться, поскольку сокращается количество людей возвращающихся из зон риска.