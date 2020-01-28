Предупреждение о цунами объявлено на Кубе и Ямайке

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло во вторник, 28 января, к югу от Кубы и к северо-западу от Ямайки. Об этом сообщила Геологическая служба США. Международный центр информирования о цунами объявил, что обнародованы соответствующие предупреждения для этих двух стран, а также для островов Кайман.

Эпицентр располагался в 125 километрах к северо-западу от Лусеи (в округе Хановер) на побережье Ямайки. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Специалисты предупредили об опасности разрушительных волн

Как сообщила местная газета The Jamaica Observer, толчки на протяжении нескольких секунд ощущались на территории почти всего острова.

Специалисты предупреждают, что "опасные волны цунами" могут обрушиться на побережья, находящиеся в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения.