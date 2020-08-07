Предварительное следствие по делу Голунова завершено
Foto: Jevgenijs Feldmans, "Meduza" / Евгений Фельдман для "Медузы"

Предварительное следствие о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова завершено. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщил Алексей Коврижкин - адвокат Игоря Ляховца, бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы и основного обвиняемого по делу о преступлении в отношении Голунова.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Сегодня утром следователь нас уведомил (о завершении предварительного следствия. - Ред.)", - цитирует Коврижкина онлайн-издание РБК.

Ранее, 4 августа, стало известно, что в окончательном обвинительном акте по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова ни заказчик, ни неустановленное лицо в качестве заказчика не фигурируют. По словам адвоката Алексея Коврижкина, он намерен ходатайствовать о вызове в суд главы МВД Владимира Колокольцева, поскольку у него может быть информация о том, кто заказал задержание Голунова.

Дело Ивана Голунова

Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков. С самого начала он заявлял, что наркотики ему подбросили в связи с журналистским расследованием о ритуальном бизнесе, которое он тогда проводил. На фоне широкой общественной поддержки Голунова дело о наркотиках было прекращено. После того как президента РФ Владимира Путина на его декабрьской пресс-конференции 2019 года спросили о деле полицейских, которые задержали Голунова, журналист официально был признан потерпевшим.

Пять бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы были арестованы, им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Кроме Игоря Ляховца, в рамках этого дела под арест отправлены бывшие полицейские Акбар Сергалиев, Денис Коновалов, Роман Феофанов и Максим Уметбаев. 2 июня Басманный суд продлил срок их содержания под стражей до 7 сентября.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

2

Source

Deutsche Welle
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
Рижский порт полностью готов к сезону перевалки зерна
В Рижском порту проведено ежегодное исследование популяции птиц