Премьер Эстонии предложила сдать газопровод "Северный поток-2" на металлолом
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью изданию The Guardian заявила, что Европа слишком зависит от поставок энергоносителей из России, а Германия должна признать, что газопровод "Северный поток — 2" никогда не был чисто экономическим проектом, сообщает rus.Delfi.ee.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Несмотря на то, что из Германии поступают четкие сигналы о том, что в случае российской агрессии на Украине строительство газопровода "Северный поток — 2" будет остановлено, премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила в международных СМИ пожелание навсегда приостановить этот международный проект.

"Мы уже много лет говорим, что "Северный поток" — это геополитический проект, а не экономический. Если вы связаны с кем-то, то человек, находящийся на другой стороне, может причинить вам боль. Это нехорошо ни для Европы в целом, ни для европейской энергетической безопасности. Такие связи могут быть дестабилизирующими", — сказала Каллас.

Она отметила, что в Европе уже много лет говорят о газовой зависимости от России. Но, по ее словам, если посмотреть на цифры, зависимость от России не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. "Это вызывает серьезную озабоченность", — сказала Каллас, добавив, что Европе необходимо уменьшить свою зависимость от российского газа.

Недавно власти Эстонии выразили готовность отправить на Украину оружие, полученное из Германии, в частности гаубицы, однако власти ФРГ еще не приняли окончательного решения по этому вопросу. По словам премьер-министра Эстонии, неправильно полагать, что запрет на отправку оружия способствует деэскалации конфликта. "Украина не намерена нападать на Россию", — сказала она. "Им нужно оружие, чтобы защитить свою страну. Это защитное оружие, которое применялось бы против агрессии".

Каллас добавила, что внимательно следит за дебатами в Германии о роли страны в сфере безопасности и отношениях с Россией. Она добавила, что сейчас все пытаются понять, в каком направлении будет работать новое немецкое правительство.

По утверждениям премьер-министра Эстонии, Германия является так называемым крупным игроком, многолетним лидером которого была Ангела Меркель, и все знали, как она себя ведет и каковы ее политические взгляды. Кая Каллас считает, каждая смена правительства приводит к временной неразберихе или так называемому промежуточному периоду, прежде чем правительство начнет работать должным образом.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (3) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Познавай ИТ-профессии. Кто архитектор ИТ-систем и чем занимается системный аналитик
История Анты. Из химика-технолога в ИТ-специалисты
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Чему мы научились, работая удаленно
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt