Премьер и президент Финляндии поддержали вступление страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин поддержали принятое ранее органами законодательной власти решение о вступлении страны в НАТО.

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Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин сделали совместное заявление о вступлении в Североатлантический Альянс.

"Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия укрепит весь оборонный альянс", — говорится в заявлении.

Финляндия имеет общую границу с Россией, которая составляет более тысячи километров. "Мы не можем оставаться беззащитными перед Россией, которая не соблюдает международные законы", — заявляла премьер-министр Санна Марин в интервью японским СМИ.

Вероятно, в ближайшее время также будет оформлена заявка на вступление в НАТО Швеции.

Ранее в НАТО обещали рассмотреть заявки Швеции и Финляндии в ускоренном режиме. Сначала страна получает статус кандидата, а затем парламенте всех 30 государств-членов НАТО должны одобрить принятие нового члена.