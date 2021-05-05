Премьер Литвы: карантинные ограничения, скорее всего, сохранятся и летом
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В связи с вакцинацией карантинные ограничения в Литве будут смягчаться, однако, скорее всего, они будут действовать и летом, заявила литовский премьер Ингрида Шимоните.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Конечно, при вакцинации все большей доли общества потребности в каких-то специальных требованиях будут сокращаться, однако я точно не берусь прогнозировать, исчезнут ли они в начале лета", - заявила премьер на пресс-конференции.

По ее словам, скорее всего, сохранятся ограничения на большие скопления людей.

"Пока действительно нет оснований говорить о каком-то улучшении ситуации, поскольку количество случаев за сутки все равно остается большим", - отметила она.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве на 100 тыс. жителей составил 575,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,8%. За сутки регистрируется более тысячи новых случаев.

Введенный в начале ноября прошлого года карантин, на данный момент действует до конца мая.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус Литва
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
Всему миру — о хоккейном празднике в Риге. Вызовы организации ЧМ
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге
Диана Шмите: МСП сильны настолько, насколько сильны их ИКТ-решения
В Рижском порту успешно развивается сегмент обслуживания малых судов