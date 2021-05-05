Премьер Литвы: карантинные ограничения, скорее всего, сохранятся и летом

В связи с вакцинацией карантинные ограничения в Литве будут смягчаться, однако, скорее всего, они будут действовать и летом, заявила литовский премьер Ингрида Шимоните.

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"Конечно, при вакцинации все большей доли общества потребности в каких-то специальных требованиях будут сокращаться, однако я точно не берусь прогнозировать, исчезнут ли они в начале лета", - заявила премьер на пресс-конференции.

По ее словам, скорее всего, сохранятся ограничения на большие скопления людей.

"Пока действительно нет оснований говорить о каком-то улучшении ситуации, поскольку количество случаев за сутки все равно остается большим", - отметила она.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве на 100 тыс. жителей составил 575,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,8%. За сутки регистрируется более тысячи новых случаев.

Введенный в начале ноября прошлого года карантин, на данный момент действует до конца мая.