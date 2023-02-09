Премьер-министр Эстонии: страны ЕС должны совместно закупать оружие и боеприпасы для Украины

Глава эстонского правительства Кая Каллас, принимающая участие в саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе, заявила журналистам, что страны ЕС должны разработать механизм совместных закупок оружия для Украины наподобие того, которым пользовались во время пандемии Covid-19 для приобретения вакцин.

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"Мы должны дать четкий сигнал европейской оборонной промышленности, что она должна производить больше. И я думаю, что, возможно, мы могли бы использовать такой же механизм, как с вакцинами: страны ЕС выделят средства, Еврокомиссия осуществит закупку и после этого все это будет направлено напрямую Украине", — цитирует премьер-министра ERR.

Пресс-служба эстонского правительства сообщила, что во время саммита ЕС в Брюсселе Каллас уделит особое внимание партнеров вопросам наращивания военной помощи Украине и повышения производительности оборонной промышленности Евросоюза. Также вместе с другими лидерами премьер-министр обсудит создание спецтрибунала для расследования преступлений российской армии в Украине и использование замороженных активов РФ для поддержки Киева.

Специальный саммит Евросоюза начался сегодня в Брюсселе. Президент Украины Владимир Зеленский, который покинул страну лишь во второй раз после начала полномасштабного вторжения РФ, обратился с речью к депутатам Европарламента. Во встрече с лидерами стран ЕС украинский президент примет участие в качестве приглашенного гостя.

Накануне Зеленский встретился в Лондоне с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, а затем прилетел в Париж на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.