Премьер-министр Грузии: войну в Украине вызвало расширение НАТО. Тот же аргумент приводит Кремль

Выступая на конференции по безопасности в Братиславе, глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину было вызвано желанием Киева присоединиться к НАТО и расширением альянса на восток, сообщает грузинский телеканал Formula.

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"Я думаю, всем известна причина. Одной из главных было расширение НАТО, а также многие другие. Я не хочу спекулировать и не хочу цитировать членов российского правительства, но одной из причин было желание и стремление Украины стать членом НАТО. И мы видим последствия", — заявил Гарибашвили.

Speaking @GLOBSEC conference in Bratislava, Georgian PM Irakli Garibashvili blamed the war in Ukraine on @NATO Enlargement. NATO enlargement and Ukraine’s determination to become member was one of the reasons for the war. "Therefore, we see the consequence," he said. pic.twitter.com/XDaRNDTrdc — Formula NEWS | English (@FormulaGe) May 30, 2023

Желание Киева присоединиться к альянсу называли в числе причин начать "специальную военную операцию" Владимир Путин и другие российские официальные лица. "Дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического альянса, начавшееся военное освоение территорий Украины для нас неприемлемы. […] На прилегающих к нам территориях, — замечу, на наших же исторических территориях, — создается враждебная нам "анти-Россия", которая поставлена под полный внешний контроль, усиленно обживается вооруженными силами натовских стран и накачивается самым современным оружием", — утверждал российский президент в обращении к гражданам утром 24 февраля 2022 года.

Украина подала заявку на вступление в НАТО только в конце сентября прошлого года, спустя семь месяцев после начала полномасштабного российского вторжения. Также за последние полтора года членом альянса стала Финляндия, из-за чего протяженность общей границы РФ и стран НАТО увеличилась вдвое. К вступлению в военный блок также близка Швеция, ее заявку пока что не одобрили только два члена альянса: Турция и Венгрия.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, не имеющая по закону широких полномочий, неоднократно обвиняла правительство страны в пророссийском курсе, хотя Россия отторгла от страны пятую часть ее территории в результате войны 2008 года. Так, официальный Тбилиси не вводил масштабных санкций против Москвы, а недавно согласился на возобновление прямых перелетов между двумя странами. При этом грузинские официальные лица неоднократно заявляли, что хотели бы видеть свою страну членом НАТО.