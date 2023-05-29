Премьер-министр Испании объявил о проведении досрочных парламентских выборов

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал провести досрочные парламентские выборы 23 июля, пишет издание Politico. Накануне в стране прошли местные выборы, на которых правящая Социалистическая рабочая партия выступила слабо.

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Как отмечает Politico, всеобщие выборы должны были пройти в Испании ближе к концу года, но Санчес решил провести их уже в следующем месяце. В этом случае правительство страны может смениться спустя всего три недели после того, как Мадрид начнет свое шестимесячное председательство в Евросоюзе.

В телеобращении к нации Санчес прямо указал, что пошел на этот шаг в связи со слабыми результатами возглавляемой им Социалистической рабочей партии (СРП) на местных выборах, которые прошли в минувшее воскресенье. По предварительным данным, которые приводит Deutsche Welle, кандидатов от СРП поддержали около 28% испанцев, а выдвиженцев от основного конкурента, консервативной Народной партии, — примерно 31,5%.

По данным проекта Poll of Polls, агрегирующего результаты предвыборных соцопросов в странах Европы, Народную партию поддерживает 31% испанских избирателей, а СРП премьер-министра Санчеса — 25%. Еще 6% испанцев готовы отдать свои голоса за младшего партнера социалистов по коалиции, партию Podemos (ее популярность за последние несколько месяцев снизилась почти вдвое).