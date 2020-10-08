Премьер-министр Литвы: не исключена возможность введения карантина во всей стране
Foto: AFP/Scanpix/LETA

По словам премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса, если количество больных коронавирусом в стране будет расти, есть вероятность, что страну снова "закроют" – введут жесткий карантин. Однако он заметил, что это принесло бы много убытков.

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"Если мы увидим, что ситуация меняется в рамках тех же пропорций, не стабилизируется и выходит за пределы очагов, значит, будут принятые другие решения", – сказал премьер в передаче "Позиция" на Žinių radijаs.

"Вирус никуда не пропал, нам нужно приспособиться, но делать все, чтобы экономика сохранилась, ведь если страну придется закрыть, то это может быть хрупкий шаг в сторону краха", – заметил он.

По словам Сквернялиса, в стране есть обстоятельства, демонстрирующие необходимость жесткого карантина. "Я честно говорю – такой шанс есть. (...) Если этот рост, удваивающий количество случаев каждые две недели, ускорится, и у нас будет 600-800 случаев, то вернуться назад, если полностью закрыться, введя карантин, можно будет в течение 8 недель. И какие будут последствия для нашего психологического здоровья, физического здоровья, экономики", – сказал премьер.

По его словам, поведение людей обусловит дальнейшее развитие ситуации. Сквернялис подчеркнул, что жители должны беречь себя и делать все, "чтобы мы могли управлять ситуацией".

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