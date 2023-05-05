Премьер-министр Литвы оценила новые оборонные планы стран Балтии и Польши

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что новые оборонные планы стран Балтии и Польши солидные, но подчеркнула, что не менее важной будет их практическая реализация.

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"В обсуждении оборонных планов есть несколько аспектов. Во-первых, само видение выглядит серьезным и солидным. Но второе — это практические аспекты реализации, здесь у нас еще несколько шагов до нас", — сказала премьер-министр Литвы.

По ее словам, именно практическая реализация оборонных планов определит, "есть ли у нас только серьезный и ответственный документ, или у нас есть не только серьезный и ответственный документ, но и солидное подкрепление этого документа в его практических аспектах".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с Шимоните также сказал, что когда речь идет об оборонных планах, "очень легко что-то записать, но гораздо сложнее это реализовать".

Премьер-министр выразила надежду, что коллеги-политики в странах НАТО понимают важность безопасности стран Балтии и что слова об обороне каждого сантиметра Альянса подкреплены практически.

"То, что мы видим и знаем сейчас, выглядит солидно для данного этапа, но менее приятные вещи прячутся в деталях. Мы должны дождаться всех деталей", — сказала Шимоните.

Некоторое время назад альянс подготовил новые региональные планы обороны, охватывающие страны Балтии и Польшу, и ознакомил с ними представителей государств НАТО.

Эти планы, по сути, предусматривают оборону с первых дней потенциального конфликта, что отражает меняющуюся стратегию НАТО. В прошлом подход Альянса заключался в том, что в случае военного конфликта страны Балтии должны быть в состоянии самостоятельно противостоять нападению, пока союзники не придут им на помощь.