Премьер-министр Литвы: страны Балтии и Польша могут открыть границы

Первыми могут открыться государственные границы между странами Балтии и Польшей, заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

"Я вижу реальную возможность открытия Балтийского региона, плюс также есть вероятность, что Польская Республика тоже могла бы присоединиться", - сказал во вторник в Сейме журналистам глава литовского правительства.

По его словам, рассмотреть такую возможность позволяет схожая ситуация с коронавирусом во всех четырех странах.

"Поскольку ситуация в трех балтийских странах и Польше схожа, похожие средства применяются по управлению кризисом, это действительно реально. Сегодня мне сложно предлагать правительству принимать решение, если говорить о свободном передвижение в те страны, где не применялись подобные меры и где кривая заражений и смертности в разы выше, чем в Литве", - сказал Сквернялис.

По его словам, такую возможность в понедельник он обсуждал с польским премьер-министром Матеушем Моравецким. По словам литовского премьера, реакция Польши на это предложение было положительной.

Сквернялис надеется, что в среду об открытии границ удастся договориться и с главами правительств Латвии и Эстонии.

"В среду будет виртуальная встреча с коллегами из Латвии и Эстонии, тогда, очевидно, и будет принято решение относительно наших трех государств", - сказал он.

По словам Сквернялиса, прежде всего это будет облегчение передвижения работающих лиц между Литвой и Польшей, Литвой и Латвией без обязательного карантина в течение 14 дней.

"Так, как сегодня мы передвигаемся внутри страны, мы сможем передвигаться между балтийскими странами, и точно так же не будет ограничений для бизнеса, при экспорте товаров или при работе в зарубежных странах", - пояснил Сквернялис

По его словам, можно будет ездить в эти страны и с целями туризма и отдыха.

Литва и другие государства региона в середине марта восстановили пограничный контроль и запретили въезд иностранцам, чтобы замедлить распространение коронавируса.