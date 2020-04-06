Премьер-министр Литвы: в пасхальные выходные будет ограничен въезд во все города страны

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в фейсбуке информировал об ограничениях, которые ждут в пасхальные выходные.

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Он писал, что понимает - все мы скучаем по близким. "Но самое лучшее, что сегодня можем сделать ради них и ради самих себя – не ехать к ним на Пасху", – писал он.

Сквернялис подчеркнул, что сейчас не время расслабляться. "Мы не можем рисковать, это все еще слишком опасно. Поэтому прошу: воздержитесь от поездок в гости и путешествий, давайте поздравлять друг друга и близких дистанционно", – писал он.

Премьер подчеркнул, что будут предприняты дополнительные меры. "В праздничные выходные будет ограничен въезд во все города и городки Литвы. Это обеспечит полиция, если надо с помощью военных, стрелков и других волонтеров. на помощь мы призовем муниципалитеты, попросим технически ограничить ненужные переезды из города в город", – сообщил премьер в фейсбуке.

Будут и исключения. "Они будут применяться в том случае, если поездка вызвана смертью близких, тяжелой болезнью, несчастьем, а также если она связана с выполнением необходимой работы или предоставления медицинской помощи. Запрет не будет касаться тех, кто поедет в тот муниципалитет, где у него есть недвижимость", – сказал премьер.

Жесткий контроль ждет также тех, кто должен находиться в самоизоляции. "Будут строго проверять тех, кто должен соблюдать режим самоизоляции. Торговые центры просят ограничить поток покупателей. Окончательное решение в связи с этим порядком будет принято в среду на заседании правительства", – писал Сквернялис.

"Приближается критически важный период. Прошу всех сплотиться и вести себя ответственно. Если все будет хорошо, возможно, понемногу будем переходить к облегченному режиму", – писал премьер.