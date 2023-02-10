Премьер-министр Молдовы объявила о решении уйти в отставку

В пятницу, 10 февраля, премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица объявила, что уходит в отставку. Вместе с ней уходит в отставку все проевропейское правительство страны, пишет Politico.

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Молдова получила статус кандидата в члены Европейского союза в июне прошлого года вместе с Украиной. Однако правительство столкнулось с сильным давлением со стороны России, которая пыталась подорвать этот статус.

"После полутора лет работы в правительстве пришло время объявить о моей отставке. Мы пришли к власти в кризисном правительстве и проводили политику развития, борьбы с коррупцией и интеграции в Евросоюз. Мы сразу столкнулись с энергетическим шантажом, и они думали, что мы сдадимся, что мы поступим, как предыдущие правительства, которые предали национальные интересы, но это было не так. Мы правили в режиме непрерывного кризиса", — сказала Гаврилица.

Гаврилица заняла пост премьер-министра Молдовы в августе 2021 года. В 2019 году она была министром финансов и работала в правительстве во главе с Майей Санду, которая сейчас является президентом Молдовы.