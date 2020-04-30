Премьер-министр России Михаил Мишустин заболел коронавирусом

Глава российского правительства Михаил Мишустин объявил, что у него обнаружен коронавирус. По информации российских СМИ, премьер уходит на самоизоляцию.

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У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностирован коронавирус Covid-19. Глава российского правительства сообщил об уходе на карантин в ходе беседы с президентом страны Владимиром Путиным по видеосвязи.

Мишустин предложил на время назначить на его должность помощника президента Андрея Белоусова. При этом премьер заверил Путина, что "правительство продолжит работу в штатном режиме" и пообещал, что будет поддерживать связь с членами кабмина.

Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и выразил надежду, что глава правительства будет активно участвовать в работе по поддержке граждан и экономики, а также заверил, что окончательные решения в этой сфере без участия премьера приниматься не будут.