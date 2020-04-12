Премьер-министр Швеции: мы недостаточно хорошо подготовились к борьбе с вирусом

Премьер-министр Швеции Стефан Левен, который изначально выбрал гораздо более мягкий путь борьбы с коронавирусом, чем многие другие страны, признал, что государство должно было лучше подготовиться ​​к кризису, пишет rus.err.ee.

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Швеция ужесточила ограничения только в начале апреля, когда продолжило расти как число зараженных коронавирусом, так и смертельных случаев. На сегодняшний день в Швеции коронавирус диагностирован у 10 151 человека, умерли 887 человек и последние 17 — за прошлые сутки.

"Наша готовность не была достаточно хорошей и понятной всем", — сказал Левен в интервью Шведскому национальному телевидению (SVT). "Именно поэтому мы применили стратегию национальной безопасности, которая охватывает все, от водоснабжения до кибербезопасности. Конечно, и здравоохранение — готовы ли мы к кризису? Мы начали работу, и я рад, что партии едины в том, что нам нужно укреплять защиту наших граждан".

Левен отметил, что до сих пор шведы в целом следовали рекомендациям департамента здравоохранения, но может случиться так, что в ближайшем будущем, чтобы предотвратить распространение вируса, будут закрыты те рестораны, которые не следовали установленным правилам.

"Большинство ресторанов следуют правилам надлежащим образом и придерживаются требования соблюдать дистанцию. Но, к сожалению, есть и те, кому не важны правила, которые не понимают серьезности ситуации. Мы должны быть с ними жестче", — сказал Левен SVT. — Если правила не соблюдаются, двери должны быть закрыты".

Председатель Христианской демократической партии Швеции Эбба Буш обвинила Левена в неспособности защитить пожилых людей от коронавируса. В Швеции вирус также попал и в дома престарелых. "Я не собираюсь начинать полемику по этому поводу", — сказал Левен в ответ. — Я полностью сосредоточен на борьбе с распространением вируса, на том, чтобы у медицинских работников были необходимые ресурсы, а также на том, чтобы помочь сотрудникам и компаниям выйти из этой ситуации".