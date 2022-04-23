Премьер Украины: в Мариуполе произошла, возможно, крупнейшая гуманитарная катастрофа столетия
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал ситуацию в Мариуполе "крупнейшей гуманитарной катастрофой" с начала вторжения России — и, возможно, крупнейшней катастрофой столетия.

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Шмыгаль на этой неделе приехал в США в составе украинской делегации для переговоров с госсекретарем Энтони Блинкеном и несколькими министрами. Это самый высокопоставленный представитель Украины, посетивший США с начала российского вторжения.

"Мы хотели бы закончить эту войну. Это наша позиция. Мы боремся за нашу свободу, за демократию, за наши территории", — заявил Шмыгаль.

Выступая на пресс-конференции после переговоров в пятницу, Шмыгаль заявил, что в Мариуполе погибли тысячи людей: "Мы увидим последствия ужасных преступлений, когда он будет освобожден от российских военных".

По словам политика, российские военные "уничтожают абсолютно все", включая убежища, где находятся мирные жители.

Накануне российский министр обороны Сергей Шойгу отчитался Владимиру Путину о взятии Мариуполя. "Освобождая Мариуполь, российская армия и подразделения народной милиции ДНР принимали все меры для сохранения жизни мирных граждан", — заявил министр.

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