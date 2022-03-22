Премьер Японии осудил РФ за выход из консультаций по мирному договору
Foto: AP/Scanpix/LETA

Премьер-министр Японии Фумио Кисида раскритиковал решение министерства иностранных дел России прекратить консультации по мирному договору. Позиция официальной Москвы является "несправедливой" и "абсолютно неприемлемой", заявил глава японского правительства в понедельник, 21 марта. Действия РФ "силой и в одностороннем порядке изменяют статус-кво", приводит слова Кисиды агентство AFP.

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Ранее в тот же день МИД России объявил о выходе из переговоров с Японией. По мнению российского внешнеполитического ведомства, Япония занимает "откровенно недружественные позиции" и стремится нанести ущерб интересам РФ. Кроме того, Россия выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Япония вслед за Евросоюзом, США и рядом других стран ввела санкции в отношении России в ответ на военное вторжение РФ в Украину.

Южные Курилы — территориальный спор Японии и России

Острова Южно-Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио оспаривает это, ссылаясь на Симодский трактат 1855 года.

В советско-японской совместной декларации 1956 года говорилось, что СССР "в качестве жеста доброй воли" готов передать Японии Шикотан и Хабомаи, но только после подписания мирного договора. Однако в Токио мирный договор подписать отказались.

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