Претендент на пост президента Беларуси Губаревич снял свою кандидатуру

В Беларуси из президентской гонки выбыл еще один претендент на пост главы государства — руководитель движения "За Свободу" Юрий Губаревич. Свое решение он объяснил репрессиями в стране в преддверии выборов. На пост президента Беларуси теперь могут претендовать лишь шесть человек, включая президента Лукашенко.

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"Я объявляю о своем выходе из президентской избирательной кампании из-за происходящего", — цитирует Губаревича белорусский портал tut.by.

"С начала президентской избирательной кампании 2020 года власти начали действовать нагло, грубо и жестоко. Репрессии росли с каждой неделей. Здесь нет остатков законности", — пояснил Губаревич свое решение. Ранее стало известно, что Юрий Губаревич получил 15 суток административного ареста, но пока остается на свободе.

По словам политика, его решение о выходе из президентской гонки было предсказуемым, поскольку он изначально не планировал собрать 100 тыс. подписей в поддержку выдвижения своей кандидатуры, а лишь намеревался использовать легальную возможность для проведения пикетов в Минске.

Шестеро претендентов

Ранее с президентской гонки снялись лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, заместитель председателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель и рок-музыкант Александр Таболич.

На настоящий момент о сборе необходимого числа подписей заявили действующий глава государства Александр Лукашенко, бывший руководитель "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, бывший депутат парламента Анна Канопацкая, супруга блогера Сергея Тихановского Светлана и сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев.

В результате кандидатами в президенты Беларуси могут стать шесть человек. Выборы главы белорусского государства назначены на 9 августа.