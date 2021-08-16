Президент Афганистана объяснил причины бегства
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент Афганистана Ашраф Гани объяснил свое бегство из страны стремлением избежать кровопролития. "Талибан" ясно дал понять, что готов осуществить кровавое нападение на Кабул и его жителей. Я решил уехать, чтобы не допустить кровопролития", — написал глава государства в воскресенье, 15 августа, в соцсети Facebook.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Гани признал поражение официальных властей страны и отметил, что теперь именно талибы несут ответственность "за защиту чести и собственности" своих соотечественников. "Талибану" "предстоит новое историческое испытание" — "либо он сохранит имя и честь Афганистана", либо уступит дорогу иным силам, отметил афганский президент.

На момент публикации неизвестно, где именно за рубежом находится Гани, покинувший Афганистан ранее в этот же день. Среди возможных стран называют Узбекистан, Таджикистан и Оман.

Лондон призвал союзников к общей позиции по "Талибану"

Между тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предостерег западные страны от "преждевременного" и одностороннего признания "Талибана" в качестве легитимной власти в стране. Он отметил, что понимает всю сложность ситуации, однако указал союзникам Лондона на необходимость работать вместе и не признавать "Талибан" без общего согласования.


"Талибан" несколькими часами ранее фактически объявил о захвате власти в Афганистане. Кабул оказался окружен войсками движения. По некоторым данным, вооруженные талибы уже вступили в город. США и Великобритания эвакуируют своих граждан, сотрудники диппредставительства Германии вывезены в аэропорт Кабула, в ближайшие часы их начнут вывозить из страны.

Представитель "Талибана" сообщил, что движение намерено вскоре провозгласить Исламский Эмират Афганистан. Так называлось частично признанное государство под контролем талибов на территории Афганистана в 1996-2001 годах.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

8

Source

Deutsche Welle

Tags

Афганистан Борис Джонсон Великобритания США Таджикистан Талибан
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе