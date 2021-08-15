Президент Афганистана покинул страну

Ашраф Гани вылетел в Таджикистан через несколько часов после того, как радикальное движение "Талибан" вошло в Кабул. Главой переходного правительства может быть назначен бывший руководитель МВД.

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Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну через несколько часов после того, как радикальное движение "Талибан" вошло в Кабул. Об этом в своем видеообращении к согражданам рассказал в воскресенье, 15 августа, председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла. "То, что бывший президент покинул страну, оставил народ и страну в таком состоянии, Бог ему судья, и народ даст ему оценку", — заявил он.

Информагентства сообщают, что Гани и ряд высокопоставленных чиновников вылетели в Таджикистан.

По сведениям агентств Reuters и The Khaama Press News Agency, главой нового переходного правительства может быть назначен Али Ахмад Джалали, ранее руководивший МВД Афганистана. Также сообщается, что в президентском дворце в Кабуле идут переговоры о передаче власти движению "Талибан". В качестве посредника в данном процессе выступает Абдулла Абдулла.

Ранее в воскресенье талибы обнародовали официальное заявление о том, что намерены взять столицу "мирным путем". Согласно их утверждению, они "приказали всем своим силам стоять у ворот Кабула, а не пытаться проникнуть в город".

Безопасность города гарантирована, заявил в видеообращении исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал. Он призвал жителей не поддаваться пропаганде. "Людям не стоит беспокоиться, город в безопасности", — заявил он и добавил, что с каждым, кто устраивает беспорядки, будут поступать в соответствии с законом.