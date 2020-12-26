Президент Азербайджана приказал демобилизовать всех солдат, призванных на войну в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил с 25 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года поэтапную демобилизацию военнослужащих, призванных в связи с военными действиями в Нагорном Карабахе. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в пятницу на его сайте.

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"С 25 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года поэтапно демобилизовать военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации на основании распоряжения президента Азербайджанской Республики от 28 сентября 2020 года", — говорится в документе, который цитирует ТАСС.

В четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что инициировал увеличение военных расходов в бюджете на следующий год. В этот день глава государства и первая леди Мехрибан Алиева посетили Губадлинский и Зангеланский районы в Карабахе, сообщало РИА "Новости".

Согласно проекту госбюджета Азербайджана на 2021 год, расходы страны на оборону и укрепление безопасности предусмотрены на уровне 2,7 миллиарда долларов, что на 550 миллионов долларов больше, чем в текущем году. "Мы и дальше будем усиливать свою армию. Сейчас обсуждается бюджет следующего года. По моей инициативе военные расходы увеличиваются. В первую очередь потому, что в ходе войны мы использовали много оружия и боеприпасов, это надо восполнить. В то же время планируется и в дальнейшем приобретать современную технику", — приводит слова Алиева его пресс-служба.

В Нагорном Карабахе активные боевые действия велись с 27 сентября. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, обмениваются пленными и телами погибших. Кроме того, Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. А вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.

В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о перемирии далось ему тяжело, однако позволило спасти армию от катастрофы и сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства, которого обвинили в предательстве национальных интересов.