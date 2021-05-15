Президент Байден отменил сразу семь указов Трампа
Foto: AP/Scanpix

Американский президент Джозеф Байден отменил сразу семь указов своего предшественника на этом посту — Дональда Трампа, — включая постановление, которое предполагало, что все потенциальные иммигранты в США должны были подтвердить наличие у них американской медстраховки. Это следует из приказа, обнародованного в пятницу, 14 мая, на сайте Белого дома.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В документе, в частности, указывается, что решение Трампа на этот счет "не отвечало интересам Соединенных Штатов". Постановление республиканца от октября 2019 года предполагало, что прибывшие в США по иммиграционной визе должны были подтвердить, что у них — достаточно средств для оплаты "разумно прогнозируемых медицинских расходов".

В числе других постановлений, действие которых было отменено — "о предотвращении цензуры в интернете" от мая 2020 года. Оно касалось ответственности онлайн-платформ за распространяемую ими информацию и, по мнению ряда аналитиков, подрывало доступ пользователей "к достоверной онлайн-информации".

Байден отказался от создания Национального сада американских героев

Отменен также указ "о защите американских памятников, монументов и статуй", который Дональд Трамп подписал 26 июня 2020 года на фоне протестов Black Lives Matter и уничтожения объектов, имевших отношение к колониальному прошлому.

Байден отказался и от идеи создания Национального сада американских героев со статуями "величайших американцев, которые когда-либо живших" в США.

США решили не проводить "ребрендинг" концепции внешней помощи

Кроме того, признаны были нецелесообразными постановления о "защите американцев от чрезмерной криминализации посредством реформы регулирования", "ребрендинг", касавшийся внешней помощи Вашингтона и продвижения нацвлияния, а также еще один указ — "о восстановлении памятников американским героям".

Байден начал отменять распоряжения Трампа вскоре после занятия должности главы государства. Так, в начале мая он повысил квоту приема страной беженцев в этом году с 15 тыс. до 62,5 тыс. Действовавший до этого исторически самый низкий лимит, который установила предыдущая администрация Дональда Трампа, "не отражает ценностей Америки как нации, которая приветствует и поддерживает беженцев", говорилось в заявлении главы Белого дома.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

6

Source

Deutsche Welle

Tags

президент США Белый дом Вашингтон Джо Байден Дональд Трамп США
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
От классики до пророчеств. Фильмы ужасов, леденящие кровь
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
Латышам нравится посмеяться над собой. Ключ к успеху сериала "Lielie Muļķi"
Воплощение совершенства: Villa Milia, вдохновленная королевой прессы Эмилией Беньямин
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге
10 фильмов и сериалов, которые сделают весну более увлекательной