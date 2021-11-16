Президент Эстонии о переговорах с Путиным: противники говорят даже во время войны

Президент Эстонии Алар Карис, побывавший в Вильнюсе для встречи со своими коллегами из Латвии и Литвы, дал интервью ru.DELFI.lt, в котором осветил позицию Эстонии по ряду международных вопросов.

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- Господин президент, Вы сюда приехали второй раз за последние месяцы, это необычно для президентов Эстонии. Можно подумать, что единство стран Балтии существует не только на бумаге, но и в реальности. В духе этого единства согласитесь ли Вы с Литвой в том, что положение на границе с Беларусью задумано или организовано не только Лукашенко, но и Кремлем?

- Да, сегодня мы говорили об этом. И все сошлись на том, что без России это не может происходить. Есть признаки. И главы некоторых стран Запада начали общаться с Владимиром Путиным, чтобы решить эту проблему.

- В прошлый раз, когда Вы были в Литве, Вы сказали, что открыты для дискуссий с Россией. А на самом деле, о чем говорить с Путиным или кем-то другим в России? Особенно, если иметь в виду, что Россия представляет собой активную часть этой белорусской агрессии против стран ЕС и НАТО. Путин говорит — заплатите Лукашенко, и он перестанет делать то, что начал.

- Есть что-то, о чем можно говорить. Даже в военное время противники консультируются друг с другом. Есть политические консультации на более низком уровне, например, недавно наш министр иностранных дел по телефону говорила с главой МИД России Сергеем Лавровым, такое происходит.

Другой момент, это не только политические темы, это темы из сферы охраны природы, культуры, надо поддерживать контакты и диверсифицировать подход к общению с Россией. Есть, к примеру, финский способ, но есть и другие. Поэтому, я думаю, чем больше, тем лучше.

- Говорят, что при общении важна обратная связь. Можно ли в ближайшее время рассчитывать на такую позитивную связь в диалоге с Россией? Как Вы считаете?

- Трудно гадать. Весь ЕС заморозил отношения с Россией, а Эстония — часть ЕС. Реально ничего не происходит. Трудно предсказать будущее, но надо держать уши и глаза открытыми, а когда появится окно возможности, сможем продолжить отношения и сотрудничество.

- Давайте поговорим о недавней истории, связанной с этими окнами. Ваша предшественница Керсти Кальюлайд несколько лет назад встречалась с Путиным. Литва критиковала Эстонию за то что та не согласовала свою позицию с другими странами Балтии. Была ли эти встреча полезной, если смотреть с позиции сегодняшнего дня?

- Ну, мнения по этому вопросу разделились и в Эстонии, не все были довольны визитом. И страны Балтии говорили, что надо было проконсультироваться с другими странами. Но если взглянуть назад, если честно, ничего плохого эта встреча не принесла. Даже такие встречи, которые ни к чему не приводят, в определенное время нужны.

- Если говорить о единстве в дальнейшем — если надо будет активировать 4-ю статью НАТО или положение усугубится, на что Эстония готова в будущем, как далеко она может пойти?

- Все зависит от Литвы или Латвии, что им нужно. Ты не можешь помогать тем, кто не просит о помощи. Мы члены НАТО, значит, союзников надо поддерживать, если что-то случится в Литве, Латвии или где-то еще. Надо идти шаг за шагом, все зависит от ситуации, как она будет развиваться, увидим.

- Вы говорили с президентом Литвы, обсуждалась ли ситуация с 4-й статьей НАТО, выразила ли Литва пожелание получить больше помощи со стороны союзников, например, Эстонии?

- Мы говорили с главами всех стран Балтии и президентом Польши об этой 4-й статье НАТО, сейчас это дело Литвы и Польши поднимать этот вопрос, если потребуется, Эстония их поддержит.

- Вас могут запомнить как принципиального и дальновидного человека в общении с большими странами. 10 лет назад Китай отказал Вам в выдаче визы за то, что Вы встретились с Далай-ламой. Литва выбрала похожий путь, который одни называют смелым, другие — рискованным, это касается Китая: Литва покинула формат 17+1 и разрешила открыть представительство Тайваня в Вильнюсе. Рассмотрит ли Эстония возможность выбрать один из этих путей?

- Во-первых, сейчас мы говорим о том, что Китай — это вызов, что бы это ни значило в разных обстоятельствах. Но, конечно, мы еще находимся в формате 16+1, хотя у нас та же цель — формат 27+1. Проблема в том, что это требует времени и не происходит за одну ночь. В ближайшее время мы не планируем покидать этот формат, хотя я не участвовал в недавних встречах, они были заморожены.

Что касается представительства Тайваня, у нас таких дискуссий не было. Я не знаю, есть ли планы в связи с открытием посольства.

- Разрешите перефразировать вопрос: Литва не видела пользы от своего присутствия в формате 17+1. Как эстонская, так и литовская разведка предупреждали о действиях Китая. Видите ли Вы пользу в таких форматах, если иметь в виду отношения с ЕС и особенно растущее беспокойство в связи с геополитическими состязаниями между Китаем и нашим союзником — США?

- Конечно, надо внимательно следить за тем, что делают США, основным противником которых является Китай. Это значит, что мы должны проявлять осторожность и говорить союзникам, что Россия все еще представляет опасность.

Я коротко беседовал с вице-президентом США Камалой Харрис, она сказала, что она — на нашей стороне. Но это была очень короткая беседа. Поэтому надо иметь в виду, что мы должны быть заметными, чтобы знали, что мы как Европа существуем.

- А если Китай будет оказывать больше давления на Литву, где будет Эстония?

- Это гипотетический вопрос, поскольку, что можно ответить на "если"? В нашем случае действует политика единого Китая, но это не означает, что мы не поддерживаем связи с Тайванем — поддерживаем. Но мы придерживаемся своей устоявшейся политики.

- Вы как человек из научного, академического мира, наверное, слышали высказывание "не смешивайте искусство/спорт с политикой". Как Вы считаете, возможно ли это, когда речь идет о таких враждебных странах, как Россия или Китай?

- Конечно же, политический подтекст есть везде — и в спорте, и в искусстве. Но надо разделять, что политично, а что — нет. Не надо обесценивать культурную дипломатию, я думаю, это очень важно. То же самое со спортом. Мы это поддерживаем.

- Вы, наверное, обратили внимание на ухудшение ситуации с коронавирусом в Эстонии. Некоторые страны возвращаются к карантину. Есть ли вероятность, что Эстония предпримет такой шаг, одобряете ли Вы это?

- Сейчас мы об этом не говорим. Нужно провести анализ — выяснить, какая практика лучше. Поскольку разные страны ведут себя по-разному, масштабы вакцинации тоже разные.

Например, даже в Исландии, где привиты почти 90%, заболеваемость растет. Поэтому есть много факторов, которые надо суммировать, чтобы понять, что происходит — есть разные штаммы и т.д. Главное — привить как можно больше людей, чтобы было как можно меньше тяжелых форм болезни.