Президент Эстонии осудила размещение таллинских новостных программ на ПБК

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила свое неодобрение решению Таллинской горуправы выпускать новостные программы на российском телеканале ПБК, который она считает пропагандистским.

Кальюлайд, выступая в эфире радиостанции Vikerraadio сказала, что действия Таллинской горуправы противоречивы.

"Мне кажется, что мы не должны вкладывать общественные деньги в реанимацию российских пропагандистских каналов", - сказала глава государства. "Особо странно при этом, что Таллин, который каждую неделю отправляет в почтовые ящики людей свою газету, говорит, что мы не можем по-другому достучаться до русских людей".

Президент добавила, что на недостоверность новостей ПБК постоянно обращали внимание эксперты по стратегической коммуникации, поэтому не является разумным покупать место для новостей там.

Сегодня заместитель председателя Таллинского горсобрания и руководитель фракции "Отечества" в столичном горсобрании Март Луйк также заявил, что Таллинское горсобрание должно использовать для информирования русскоязычных телезрителей канал ETV+.

"Русскоязычный телеканал Национального общественного вещания ETV+ в период коронакризиса зарекомендовал себя как оперативный и заслуживающий доверия. Результатом стало увеличение зрительской аудитории за короткое время в три раза. Эту уникальную ситуацию нужно использовать", - считает Луйк.

"Господин Кылварт, прекратим кормить российскую пропаганду и переведем русскоязычных таллиннцев в эстонское информационное поле", - предлагает Луйк.