Президент Эстонии вылетает в Антарктиду для участия в экспедиции "Адмирала Беллинсгаузена"

Если позволит погода, то находящаяся сейчас с рабочим визитом в Чили президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправится сегодня в Антарктиду, чтобы принять участие в праздновании 200-летия открытия этого континента и посвященной этому событию экспедиции эстонского парусника "Адмирал Беллинсгаузен".

Отмечать 200-летие открытия Антарктиды будут 27 и 28 января.

Президент ознакомилась с парусником еще этим летом на Сааремаа, когда побывала на борту "Адмирала Беллинсгаузена" за два дня до начала путешествия.

Президент ЭР вернется на родину 31 января.