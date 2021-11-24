Президент Еврокомиссии: бустерная вакцина должна быть доступна в ЕС всем взрослым

В Европейском союзе (ЕС) все взрослые должны иметь доступ к бустерной вакцине от Covid-19, заявила в среду президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Вакцины должны быть доступны для взрослых, особенно для людей старше 40 лет и уязвимых людей", - написала она в "Twitter", подтвердив, что Брюссель по этому вопросу изменил свою позицию.

Ранее в среду Агентство здравоохранения ЕС призвало государства-члены незамедлительно принять меры по сдерживанию распространения Covid-19, чтобы предотвратить очень высокую заболеваемость в декабре и январе.

Директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон рекомендовала ревакцинацию для всех взрослых в возрасте 18 лет и старше, отдавая приоритет ревакцинации людей старше 40 лет.

Агентство также призвало государства-члены увеличить охват вакцинацией, особенно там, где он низкий.