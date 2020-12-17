Президент Франции Эмманюэль Макрон заразился коронавирусом
Foto: Reuters/Scanpix

У президента Франции Эмманюэля Макрона выявлен коронавирус. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters. По данным источника, глава государства сдал положительный тест на Covid-19 после появления первых симптомов.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В сообщении Елисейского дворца говорится о том, что тест был сделан после появления у Макрона первых симптомов заболевания.

"В соответствии с действующими санитарными инструкциями, которые распространяются на всех граждан страны, президент Франции на семь дней уйдет на самоизоляцию. Он будет продолжать работать дистанционно", — заявили в Елисейском дворце.

В конце ноября Макрон объявил о намерении начать поэтапную отмену ограничений, введенных из-за коронавируса. В случае улучшения ситуации с Covid-19 режим самоизоляции с 15 декабря планировалось отменить, а также открыть кинотеатры, театры и музеи.

Однако ситуация в стране складывается таким образом, что от снятия ограничений властям пришлось отказаться. Кинотеатры, театры и музеи будут закрыты до 7 января, запрещено посещение спортивных матчей.

10 декабря глава французского правительства Жан Кастекс объявил, что с 20:00 до 6:00 в стране будет действовать комендантский час. Исключение не будет сделано в том числе и для новогодней ночи.

Пик второй волны пандемии во Франции пришелся на начало ноября, когда в стране ежедневно фиксировали около 60 тыс. случаев заражения. Последние несколько дней эти цифры колеблются в диапазоне 11-17 тыс. Больше всего новых случаев в Париже, в районе Лиона и в регионах, граничащих с Германией, Бельгией и Италией.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

5

Source

Tags

Париж Франция Эмманюэль Макрон
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Идеи новогодних подарков для бабушек и дедушек
Что подарить друзьям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Что подарить ребенку на Новый год? 5 идей подарков на любой вкус
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках
Рентген для бизнес-процессов: как компании работают над прозрачностью и что она даёт?
5 идей новогодних подарков для малознакомых людей
Как сапожник без сапог. Кристине Гарклава рассказывает историю Эвиты
Что подарить себе на Новый год? 5 идей на любой вкус
подать объявление >
Объявления
550 000 Квартира, Rīga, Centrs
230 000 Дом, Mārupes nov.
47 000 Квартира, Rīga, Centrs
125 000 Квартира, Rīga, Vecrīga
11 500 Дом, Neretas nov.
235 000 Дом, Babītes nov.
200 000 Дом, Rojas nov.
244 000 Дом, Babītes nov.
3 700 Квартира, Rīga, Centrs
135 500 Квартира, Rīga, Torņakalns
259 000 Квартира, Jūrmala, Dzintari
520 000 Квартира, Jūrmala, Dzintari
335 000 Дом, Ādažu nov.
450 000 Дом, Jūrmala, Melluži
400 000 Квартира, Rīga, Centrs
104 000 Квартира, Rīga, Centrs
110 000 Дом, Stopiņu nov.
198 000 Дом, Mārupes nov.
250 000 Дом, Carnikavas nov.
165 000 Квартира, Rīga, Centrs
132 000 Квартира, Rīga, Centrs
200 000 Дом, Garkalnes nov.
250 000 Квартира, Rīga, Pārdaugava
100 000 Дом, Jelgava
315 000 Дом, Jūrmala, Pumpuri
25 000 Дом, Carnikavas nov.
52 000 Квартира, Rīga, Sarkandaugava
155 000 Квартира, Rīga, Centrs
131 500 Квартира, Rīga, Centrs
250 000 Дом, Rīga, Jaunciems
110 000 Дом, Lielvārdes nov.
317 917 Квартира, Rīga, Āgenskalns
192 450 Дом, Ādažu nov.
66 000 Дом, Salaspils nov.
83 800 Квартира, Rīga, Jugla
66 050 Квартира, Rīga, Mežaparks
275 000 Дом, Rīga, Bolderāja
225 000 Дом, Garkalnes nov.
99 000 Дом, Jūrmala, Vaivari
145 000 Дом, Bauskas nov.
27 000 Квартира, Mārupes nov.
165 000 Квартира, Jūrmala
210 000 Дом, Mārupes nov.
235 000 Дом, Olaines nov.
280 000 Дом, Carnikavas nov.