Президент Германии ушел на карантин из-за положительного теста на коронавирус у охранника

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер ушел на карантин после того, как тест на коронавирус у одного из охранников главы государства дал положительный результат. Об этом в субботу, 17 октября, заявила официальный представитель ведомства Федерального президента.

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Как уточняет агентство dpa, речь идет о сотруднике Федерального ведомства уголовной полиции, являющегося контактным лицом первого уровня. 64-летний Штайнмайер сдал тест на коронавирус, результат которого пока неизвестен.

Меркель призвала сограждан оставаться дома

В Германии за последние сутки выявлено 7830 человек, инфицированных коронавирусом. По данным Института имени Роберта Коха, это самый высокий показатель с начала пандемии.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая в конце марта этого года сама провела две недели в карантине из-за контакта с врачом, инфицированным коронавирусом, на фоне резкого роста числа заражений настоятельно призвала сограждан максимально ограничить общение, отказаться от путешествий и по возможности оставаться дома.

"Встречайтесь с как можно меньшим числом людей, будь то дома или за его пределами. Откажитесь от любых путешествий и празднеств, которые не являются насущно необходимыми. Пожалуйста, оставайтесь по возможности дома, по месту своего жительства", — сказала она в еженедельном видеообращении к гражданам ФРГ 17 октября.