Президент Италии обратился к нации

Президент Италии Серджо Маттарелла обратился к нации из-за ситуации в стране с коронавирусной инфекцией. Он призвал оценить опасность COVID-19, "пока не стало поздно".

Свое выступление политик начал со слов, что Италия и мир переживают "грустную страницу в истории", а люди "платят очень высокую цену". Виной тому — коронавирус.

Маттарелла констатировал, что стране нужны новые инициативы, которые сменят старые схемы по борьбе с вирусом.

"Я надеюсь, что все осозна́ют серьезность угрозы для Европы, пока не стало поздно", — цитирует президента РИА "Новости".

По его словам, даже факт снижения роста новых заражений не может подбодрить Италию, ведь речь идет о множестве новых пациентов и смертей каждый день.

Стоит отметить, что Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. В стране зафиксировали 96 тыс. случаев заражения инфекцией и более 9 тыс. смертей.