Президент Казахстана рассказал, что послужило спичкой и пороховой бочкой для протестов

Всего 162 человека владеют половиной состояния Казахстана, в то время как большинство жителей страны живут на $1,3 тыс. в год, заявил Токаев. По его словам, этот разрыв в доходах и стал основной причиной протестов.

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События начала января в Казахстане обнажили проблемы, которые копились годами, разрыв в доходах между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с бизнесменами, передает Tengri News.

"Такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички и пороховой бочки, чем воспользовались боевики-террористы и стоящие за ними заговорщики", — сказал Токаев.

Президент также привел оценку этого расслоения в реальных деньгах. "Международные эксперты утверждают, что всего 162 человека владеют половиной состояния [страны]. В то время как у половины населения доходы не превышают и 50 тыс. тенге. Это чуть больше $1,3 тыс. в год. На такие деньги прожить невозможно, ситуацию нужно срочно менять", — сказал он.

По словам Токаева, нужны реальные реформы, которые отвечают интересам граждан страны. Он предложил бизнесменам "срочно приступить" к совместной работе по перезагрузке экономической политики и определить "новые правила игры" — "честные и справедливые". Обращаясь к предпринимателям, глава государства также выразил уверенность, что в реформах заинтересован именно крупный бизнес, "наша буржуазия". "Потому что бизнес-элите нашей страны есть что терять", — пояснил он.

В начале января в Казахстане вспыхнули протесты из-за двукратного роста цен на сжиженный газ, который многие жители страны используют в качестве автомобильного топлива. Манифестации начались в Мангистауской и Атырауской областях страны и сопровождались политическими требованиями. В частности, протестующие требовали полного ухода из политики экс-президента страны Нурсултана Назарбаева: после отставки он остался председателем правящей партии "Нур Отан", членом Конституционного совета и председателем Совета безопасности. Протесты быстро переросли в беспорядки в ряде городов, в том числе в бывшей столице страны Алма-Ате, где участники громили магазины, банкоматы, отделения банков и другие объекты инфраструктуры.

В разгар беспорядков в стране 5 января Токаев заявил, что возглавил Совет безопасности республики. В тот же день он также объявил об отставке правительства и ввел в стране режим ЧП. Президент обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), мотивировав это тем, что протестными настроениями воспользовались террористические силы.

МИД Казахстана заявил, что страна столкнулась с агрессией террористов, которые прошли подготовку за рубежом и участвовали в боях в горячих точках на стороне боевиков. Сам Токаев позднее назвал это попыткой государственного переворота. Ситуацию в Казахстане удалось стабилизировать и взять под контроль к 10 января.

После окончания протестов Токаев заявил, что в стране при Назарбаеве разбогатели приближенные к нему финансово-олигархические группы. Теперь, по словам президента, "пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе". Он пообещал провести политические реформы в стране.