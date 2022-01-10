Президент Казахстана Токаев заявил о попытке госпереворота в стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране была совершена попытка государственного переворота. Об этом он сказал на онлайн-саммите ОДКБ, посвященном событиям в Казахстане, передает "Дождь".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Располагая полной картиной событий, могу ответственно заявить, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи. Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Как долго шла эта подготовка — год, два, три — покажет следствие", — сказал Токаев.

По его словам, требования мирных протестующих были удовлетворены, но для "организаторов агрессии против Казахстана это не имело значение". Он утверждает, что "вооруженные боевики" использовали собственную связь, переодевались в форму военнослужащих и правоохранительных органов.

"Все эти боевые действия координировались из одного центра. Об этом свидетельствуют синхронные на здания региональных властей, правоохранительных органов, следственных изоляторов, банков, телеканалов", — сказал Токаев.

Он также заявил "о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков". Они, по его словам, "по ночам нападали на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников".

"Это практика международных террористов известного происхождения. Именно таким образом они заметают свои следы. Налицо замысел формирования на нашей территории зоны хаоса с последующим захватом власти", — сказал президент Казахстана.

Протесты с Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на топливо. Вскоре они переросли в столкновения с силовиками. 5 января Токаев заявил, что возглавит Совет безопасности Казахстана вместо Нурсултана Назарбаева, и пообещал действовать "жестко" против демонстрантов. Он также приказал вести огонь по "террористам" без предупреждения.

Точное число погибших среди протестующих не сообщалось. Министерство информации сообщало о 164 погибших во время акций протеста, однако затем удалило эту информацию.