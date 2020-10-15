Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подал в отставку

Президент Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Отставки Жээнбекова добивался новый премьер Садыр Жапаров.

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"Дорогие мои соотечественники! Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", — говорится в обращении Жээнбекова, опубликованном на его сайте.