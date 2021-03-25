Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг, 25 марта, по случаю Дня Воли провел встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. "Встречу, организованную в знак солидарности и поддержки белорусского народа и гражданского общества, глава государства начал с поздравления по случаю этого важного дня", — сообщает пресс-служба президента Литвы.

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Науседа выразил надежду, что "скоро настанет день, когда народ Беларуси сможет официально отпраздновать" День Воли "с законно избранными представителями власти свободного и демократического государства". На встрече обсуждалась ситуация в Беларуси, планы Координационного совета (КС) белорусской оппозиции и введение новых санкций в отношении режима Александра Лукашенко, говорится далее в сообщении.

Евросоюз продолжит добиваться от режима освобождения политических заключенных, прекращения репрессий и проведения демократических выборов, заверил Науседа, назвав освобождение политзаключенных "самым важным приоритетом для западных государств, выполнения которого страны активно добиваются с применением санкций против режима и его сторонников".

Тихановская рассказала о голосовании по мирным переговорам

Президент Литвы выразил поддержку гражданскому обществу Беларуси и отметил, что Литва продолжит содействовать деятельности КС и "вносить свой вклад в повышение информированности международного сообщества о ситуации в Беларуси", отмечается далее.

В свою очередь, Тихановская в своем Telegram-канале сообщила, что рассказала президенту Литвы про голосование за переговоры о мирном разрешении ситуации в Беларуси при посредничестве ООН и ОБСЕ, отметив, что уже почти 750 000 беларусов проголосовало за них.

День Воли — годовщину провозглашения независимости Белорусской Народной Республики (БНР) — белорусская общественность ежегодно отмечает 25 марта. Ранее днем страны Балтии расширили штрафные меры против режима Лукашенко, добавив в санкционный список 118 должностных лиц Беларуси.

Протесты в Беларуси и санкции ЕС

В Беларуси не утихают массовые протесты, начавшиеся после прошедших 9 августа президентских выборов, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко. Выступления граждан, которые убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость.

Евросоюз ввел санкции против 88 граждан Беларуси, включая Лукашенко и 7 организаций, которых он считает ответственными за фальсификацию президентских выборов в Беларуси и за репрессии против участников протестов.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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президент Литвы президент Беларуси протесты в Беларуси Александр Лукашенко Беларусь Белоруссия Литва
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